Ця кібервійна є одним із найбільших викликів нашого часу, – Тереза Мей про діяльність РФ

Днями у Лондоні відбулася зустріч глав урядів Канади, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії. Учасники зустрічі обговорили стратегію протидії російським кібератакам.

Про це пише канадський суспільний мовник CBC News, передає Укрінформ.

Читайте також: Як видалити спам-повідомлення з "вірусним" посиланням: інструкція від кіберполіції

"Ми знаємо, що Росія робить, і не слід сумніватися, що ця кібервійна є одним із найбільших викликів нашого часу. Разом із нашими найближчими союзниками, троє із яких присутні нині, ми цілодобово працюватимемо із усіма доступними нам технологіями, аби не дозволити агресивним державам та недержавним гравцям взяти гору", – сказала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Вона обвинуватила Росію у "використанні кібернетичного простору як складової ширших зусиль із підриву міжнародної системи".

Інші присутні прем'єр-міністри також підтвердили свою готовність співпрацювати у відбитті кібератак.

Є на світі люди та держави, які не поділяють наші цінності, підхід до свободи й заснованого на правилах порядку. Тож друзям однодумцям, як ми, важливо триматися разом, аби виразити солідарність, що надішле чіткий сигнал тим, хто не дотримується правил,

– сказав Джастін Трюдо.

Зазначимо, Великобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та США входять до альянсу "Five Eyes" і проводять спільну радіотехнічну розвідувальну діяльність.