Ця стерва не дає спокій: Блейк Лайвлі з гумором відповіла на критику у мережі
Голлівудська кіноакторка Блейк Лайвлі, яка 25 серпня відсвяткувала своє 31-ий день народження, показала, як можна гідно та з гумором відповісти на негативні коментарі у соціальних мережах.
Так, один з користувачів соціальної мережі Instagram прокоментував фото Блейк Лайвлі.
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Інтернет-юзер порадив Блейк змінити стиліста.
"Кажу це з усією любов'ю і повагою до тебе, будь ласка, найми стиліста або звільни того, з ким співпрацюєш зараз", – написав чоловік.
Блейк Лайвлі / Instagram
На такий коментар актриса вирішила кумедно відповісти.
Спасибі за підказку, сер. На жаль, я вже стільки разів намагалася звільнити Блейк Лайвлі. Але ця стерва постійно повертається. Вона не дає мені спокій,
– написала Блейк.