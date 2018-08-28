Ця стерва не дає спокій: Блейк Лайвлі з гумором відповіла на критику у мережі

Голлівудська кіноакторка Блейк Лайвлі, яка 25 серпня відсвяткувала своє 31-ий день народження, показала, як можна гідно та з гумором відповісти на негативні коментарі у соціальних мережах.

Так, один з користувачів соціальної мережі Instagram прокоментував фото Блейк Лайвлі.

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Інтернет-юзер порадив Блейк змінити стиліста.

"Кажу це з усією любов'ю і повагою до тебе, будь ласка, найми стиліста або звільни того, з ким співпрацюєш зараз", – написав чоловік.



Блейк Лайвлі / Instagram

На такий коментар актриса вирішила кумедно відповісти.

Спасибі за підказку, сер. На жаль, я вже стільки разів намагалася звільнити Блейк Лайвлі. Але ця стерва постійно повертається. Вона не дає мені спокій,

– написала Блейк.