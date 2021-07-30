Туалет за 31 мільйон: у Харківському зоопарку триває будівництво

Харківський зоопарк проводить тендер на будівництво туалету за 15 мільйонів. Раніше вже уклали один контракт на це ж будівництво, але там фігурувала сума майже 16,5 мільйона.

Мовиться про вбиральню в зоні "Світ узбережжя". Про це стало відомо з тендерної закупівлі, яку створив зоопарк.

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Можуть заплатити менше

Новий тендер оприлюднили 27 липня, а дата початку аукціону – 16 серпня. Там вказана очікувана вартість – 15 117 321 гривня.

Проте витратить установа, ймовірно, менше грошей. Основний критерій вибору переможця – ціна. Тобто оберуть фірму, яка попросить найменше грошей за свої послуги.

Попередній тендер

Договір за першим тендером установа укладала ще у 2020 році. Тоді визначили, що будівництвом буде займатися фірма "Трест Житлобуд – 1".

Цей тендер оприлюднили 24 січня 2020 року. А провели аукціон вже 11 лютого. Переможець запропонував будівництво за 16 479 108 гривень.