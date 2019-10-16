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      Туман накрив дороги України: фото та відео

      120 Читать новость на русском
      Туман у Києві
      Туман у Києві / facebook.com

      В Україні 16 жовтня вночі та вранці у центральних, південних, східних, західних областях та в Карпатському регіоні був сильний туман.

      Видимість становила 200-500 метрів. В Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпеки.

      До речі: Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

      Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

      • знизити швидкість руху;
      • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
      • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
      • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
      • уникати різких маневрів на дорозі.

      Українці у соцмережах опублікували чимало фото та відео з доріг Києва, Львова, Харкова, Дніпра та інших міст. Юзери зазначають, що такого сильного туману вони вже не бачили давно.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #слобожанское #туман #осень

      Допис, поширений Наталья Коцарь (@nata_kotsar)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #Туман

      Допис, поширений Бирлівка (@byrlovka_official)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Доброе Утро КР#туман и солнце день..... Ну а дальше знаете)

      Допис, поширений Alex Shapoval (@aleksay100)

       

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини Києва Погода Негода в Україні Новини Львова Новини Дніпра Транспорт Дороги
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