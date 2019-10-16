Туман накрив дороги України: фото та відео

В Україні 16 жовтня вночі та вранці у центральних, південних, східних, західних областях та в Карпатському регіоні був сильний туман.

Видимість становила 200-500 метрів. В Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпеки.

До речі: Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Українці у соцмережах опублікували чимало фото та відео з доріг Києва, Львова, Харкова, Дніпра та інших міст. Юзери зазначають, що такого сильного туману вони вже не бачили давно.