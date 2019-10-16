Туман накрив дороги України: фото та відео
В Україні 16 жовтня вночі та вранці у центральних, південних, східних, західних областях та в Карпатському регіоні був сильний туман.
Видимість становила 200-500 метрів. В Укргідрометцентрі попередили про І рівень небезпеки.
До речі: Прогноз погоди на 16 жовтня: в Україні буде тепло і сонячно
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українці у соцмережах опублікували чимало фото та відео з доріг Києва, Львова, Харкова, Дніпра та інших міст. Юзери зазначають, що такого сильного туману вони вже не бачили давно.
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