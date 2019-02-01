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      Туман паралізував аеропорт "Київ": затримуються багато рейсів

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      В аеропорту "Київ" скасовують рейси через сильний туман
      В аеропорту "Київ" скасовують рейси через сильний туман / Фото з соцмереж

      Через сильний туман у столичному аеропорту "Київ" затримують та скасовують рейси. Несприятливі погодні умови вже внесли зміни до прибуття та вильоту щонайменше 11 пасажирських авіалайнерів.

      Видимість станом на 15:00 становила 300 – 500 метрів, передають у прес-службі аеропорту.

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      Так, вже скасовані рейси до Варшави (WizzAir, LOT), в Одесу (Motor Sich), Ізмір (Pegasus).

      Своєю чергою, на виліт затримуються рейси до Відня (WizzAir), Баку (Buta), Рим (Ernest), Франкфурт (WizzAir), Амман (Jordan). Окрім того, затримується прибуття літаків із Відня, Мінська та Ганновера. Через це рейси у зворотному напрямку теж вилетять із запізненням.

      Рейси авіакомпанії WizzAir з Варшави, Вроцлава і Берліна, а також рейс з Мінська авіакомпанії Belavia приземлилися на запасний аеродром в Борисполі,
      – додають у прес-службі аеропорту "Київ".

      Водночас пасажирам, чиї рейси були скасовані, обіцяють надати харчування, а також, за необхідності, – номери у готелі.

      Якщо українським летовищам став на заваді туман, то у Європі авіарейси скасовують через потужні снігопади. Так, 30 січня вони паралізували роботу аеропортів у Франції, Бельгії та Британії. А ось у Сполучених Штатах Америки через аномальні морози скасували близько 5 тисяч авіарейсів.

      Додамо, що синоптики прогнозують туманну погоду в українській столиці також в суботу, 2 лютого.

      Теги: Новини України авіація Новини Києва Погода
      Джерело: 24 Канал
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