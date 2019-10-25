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      Київ знову огорнуло туманом: скасовані авіарейси

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      Через туман у Києві скасовані авіарейси – деталі 25 жовтня 2019
      Туман у Києві на пішохідному мосту / kiev.informator.ua

      У Києві 25 жовтня знову з’явився туман, який у другій половині дня мав би розвіятися. Через погану видимість в аеропорту "Київ" (Жуляни) скасовують або затримують авіарейси.

      Через густий туман в аеропорту "Київ" скасовані 14 авіарейсів: 

      Дізнайтеся, де ще через туман були скасовані авіарейси в Україні

      • Скасовані рейси до Риму,
      • Мінська,
      • Варшави,
      • Братислави,
      • Берліна,
      • Одеси,
      • Ужгорода,
      • Скасовані рейси з Таллінна,
      • Лісабона,
      • Варшави,
      • Риму,
      • Одеси.

      Затримуються 12 рейсів.

      Декілька рейсів на день з аеропорту "Київ" перескеровуються до запасного аеродрому аеропорту "Бориспіль". Туди ж перевозять трансфером пасажирів, які відлітають з аеропорту "Бориспіль", повідомляє УНН з посиланням на речницю аеропорту "Київ" Галину Богданенко.

      Якщо погода вдень покращиться, кілька рейсів попрямують своїми маршрутами, проте з затримкою. Тож пасажирам треба стежити за онлайн-таблом аеропорту "Київ", щоб отримувати інформацію про їхні рейси.

      "Компанії відправляють повідомлення про затримку рейсів. Тому нервувати не треба. Логічні при таких погодних умовах затримки та скасування рейсів", – додала Богданенко.

      Туман у Києві повинен розвіятися вже в другій половині дня. А до того моменту видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Тож оголошено перший рівень небезпеки, застерегли в КМДА.

      Кілька порад водіям під час керування автомобілем у тумані:

      • варто знизити швидкість руху;
      • за наявності протитуманних фар ввімкнути їх разом із ближнім світлом;
      • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
      • під час зупинки ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;
      • уникати різких маневрів на дорозі.

      Читайте також: "Годі нас труїти": кияни вийшли на протест через забруднення повітря – фото, відео

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Как вам качество воздуха в Киеве за последнюю неделю?

      Допис, поширений Yegor Zadniprianyi (@yegorzadniprianyi)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      И будущее мое туманно, как и это утро это любовь

      Допис, поширений Серафима Ягодкина (@serafimaniya)

       

      blog_ava
      Чому не можна довго сидіти на унітазі
      сьогодні
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Погода Екологія Новини Києва авіація Транспорт Авто
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