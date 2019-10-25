Київ знову огорнуло туманом: скасовані авіарейси

У Києві 25 жовтня знову з’явився туман, який у другій половині дня мав би розвіятися. Через погану видимість в аеропорту "Київ" (Жуляни) скасовують або затримують авіарейси.

Через густий туман в аеропорту "Київ" скасовані 14 авіарейсів:

Дізнайтеся, де ще через туман були скасовані авіарейси в Україні

Скасовані рейси до Риму,

Мінська,

Варшави,

Братислави,

Берліна,

Одеси,

Ужгорода,

Скасовані рейси з Таллінна,

Лісабона,

Варшави,

Риму,

Одеси.

Затримуються 12 рейсів.

Декілька рейсів на день з аеропорту "Київ" перескеровуються до запасного аеродрому аеропорту "Бориспіль". Туди ж перевозять трансфером пасажирів, які відлітають з аеропорту "Бориспіль", повідомляє УНН з посиланням на речницю аеропорту "Київ" Галину Богданенко.

Якщо погода вдень покращиться, кілька рейсів попрямують своїми маршрутами, проте з затримкою. Тож пасажирам треба стежити за онлайн-таблом аеропорту "Київ", щоб отримувати інформацію про їхні рейси.

"Компанії відправляють повідомлення про затримку рейсів. Тому нервувати не треба. Логічні при таких погодних умовах затримки та скасування рейсів", – додала Богданенко.

Туман у Києві повинен розвіятися вже в другій половині дня. А до того моменту видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Тож оголошено перший рівень небезпеки, застерегли в КМДА.

Кілька порад водіям під час керування автомобілем у тумані:

варто знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар ввімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

під час зупинки ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

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