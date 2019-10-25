Київ знову огорнуло туманом: скасовані авіарейси
У Києві 25 жовтня знову з’явився туман, який у другій половині дня мав би розвіятися. Через погану видимість в аеропорту "Київ" (Жуляни) скасовують або затримують авіарейси.
Через густий туман в аеропорту "Київ" скасовані 14 авіарейсів:
Дізнайтеся, де ще через туман були скасовані авіарейси в Україні
- Скасовані рейси до Риму,
- Мінська,
- Варшави,
- Братислави,
- Берліна,
- Одеси,
- Ужгорода,
- Скасовані рейси з Таллінна,
- Лісабона,
- Варшави,
- Риму,
- Одеси.
Затримуються 12 рейсів.
Декілька рейсів на день з аеропорту "Київ" перескеровуються до запасного аеродрому аеропорту "Бориспіль". Туди ж перевозять трансфером пасажирів, які відлітають з аеропорту "Бориспіль", повідомляє УНН з посиланням на речницю аеропорту "Київ" Галину Богданенко.
Якщо погода вдень покращиться, кілька рейсів попрямують своїми маршрутами, проте з затримкою. Тож пасажирам треба стежити за онлайн-таблом аеропорту "Київ", щоб отримувати інформацію про їхні рейси.
"Компанії відправляють повідомлення про затримку рейсів. Тому нервувати не треба. Логічні при таких погодних умовах затримки та скасування рейсів", – додала Богданенко.
Туман у Києві повинен розвіятися вже в другій половині дня. А до того моменту видимість на дорогах становитиме 200-500 метрів. Тож оголошено перший рівень небезпеки, застерегли в КМДА.
Кілька порад водіям під час керування автомобілем у тумані:
- варто знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар ввімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки ввімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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