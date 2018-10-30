Чи знайома вам ситуація, коли під час тривалої роботи за комп'ютером починають боліти, німіти та поколювати пальці робочої руки? Причому біль посилюється і з часом починає віддавати в руку або в плече. Одноманітні рухи мишкою – одна з причин появи синдромом зап'ястного каналу.

Керівник ортопедо-травматологічного напрямку ММ "Добробут" Василь Шмагой розповів про специфіку так званого тунельного синдрому, при якому відбувається запалення зап'ястного каналу.

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Синдромом зап'ястного каналу

У нашому зап'ясті є багато сухожиль. Для того, щоб вони не перепліталися і не терлися один об одного, природа розділила їх оболонками. У кожній оболонці є по 2-3 згинача – вони називаються тунелями. Появу проблеми в одному з тунелів називають "тунельним синдромом".

Проблема може з’явитися через те, що серединний нерв, який відповідає за рух і чутливість великого, середнього і вказівного пальців, зап'ястя і кисті з якоїсь причини стискається. Інші назви цього порушення – "синдром зап'ястного каналу", "карпальний тунельний синдром" і навіть "синдром комп'ютерної мишки".



Одноманітні рухи мишкою – одна з причин появи тунельного синдрому

Чому це відбувається

Тунельний синдром найчастіше виникає з двох причин.

Перша – через перенапруження одного з сухожиль. Як наслідок – воно запалюється і збільшується в об'ємі. Через це іншим сухожиллям не вистачає місця, вони труться одне об одне, і виникає запалення.

Друга причина в якомусь зовнішньому впливі, такому, наприклад, як травма зап'ястя, скалка, сильне здавлювання. В обох випадках, чим більше навантажується сухожилля, тим сильніше буде запальний процес.

А ще це захворювання характерне для тих, хто багато часу проводить за комп'ютером – через постійне навантаження на одні і ті ж м'язи і те, що рука сильно згинається в зап'ясті при використанні комп'ютерної мишки.

Симптоми тунельного синдрому

Тунельний синдром характеризується болем, онімінням, поколюванням в пальцях, слабкістю в руці і зап'ястя. Особливо це стосується великого, вказівного, середнього і половини безіменного пальців. Також біль може віддавати в руку і навіть в плече.

Тунельний синдром – симптоми - біль;

- оніміння;

- поколювання в пальцях;

- слабкість в руці і зап'ясті;

- поступова втрата контролю руки.

У міру того, як буде прогресувати хвороба, симптоми можуть зберігатися протягом дня вже навіть без навантаження на кисть. Може зникнути сила в руці, з'явитися проблема із стисненням кулака або захопленням дрібних предметів. Поступово рука перестане слухатися.

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Варіанти, при якому можна проігнорувати хворобу, немає. Ситуація тільки посилюватиметься, і призведе до таких наслідків, як постійний біль, оніміння в пальцях, слабкість в м'язах. А далі почнуться трофічні зміни, при яких рука стане нечутливою і навіть деформується. Тому якщо ви помітили у себе ці симптоми – негайно зверніться до лікаря!



Тунельний синдром вилікувати може тільки лікар

Діагностика і лікування тунельного синдрому

При невиліковному болю в зап'ясті допоможе лікар-невропатолог або ортопед-травматолог. Причому діагностувати тунельний синдром він може вже під час огляду.

Способи лікування умовно можна розділити на три категорії за ступенем тяжкості стану:

Лікування тунельного синдрому Початкова стадія, при якій допоможе іммобілізація, обмеження навантаження і рухливості зап'ястя, холодний компрес, який зніме запальний процес, косиночна пов'язка.​ Якщо хвороба не піддається лікуванню, значить необхідно додати медикаментозну терапію у вигляді мазі, примочок, фізіопроцедур, блокадних ін'єкцій. В особливо складних випадках застосовується оперативний спосіб лікування, коли хірургічно розсікаються запалені оболонки, що здавлюють сухожилля. Це амбулаторна процедура і вона не вимагає госпіталізації.

Тунельний синдром – профілактика захворювання Якщо ви знаєте, що зап'ястя – ваше слабке місце, використовуйте на них додаткові еластичні фіксатори. При фізичному навантаженні не беріться відразу за великий обсяг роботи, робіть все дозовано, щоб не навантажувати зап'ястя. Використовуйте рукавички, напульсники і будь-які інші фіксатори. Якщо доводиться багато працювати за комп'ютером, візьміть килимок для мишки з опорою для зап'ястя і спеціальну ергономічну клавіатуру. Так рука перебуває в більш природному положенні, а кисть не напружена.

А ще не забувайте виконувати вправи, які поліпшують кровообіг:

Стискуйте і розтискати пальці в кулаки, покрутіть ними в різні боки; Натискайте однією долонею на іншу так, щоб долоня і зап'ястя нахилялися в іншу сторону; Використовуйте м'який маленький м'ячик для рук - перекочуйте його в долоні і стискайте по черзі кожним пальцем.



Керівник ортопедо-травматологічного напрямку ММ "Добробут" Василь Шмагой