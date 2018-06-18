Англія вириває перемогу над Тунісом завдяки дублю Гаррі Кейна

Збірна Англії свій виступ на Чемпіонаті світу розпочала грою зі збірною Тунісу. І могла повторити шлях інших фаворитів турніру – Аргентини та Бразилії, які свої матчі не зуміли виграти.

Англійці у цьому матчі одразу захопили ініціативу і розпочали штурм воріт Муеза Хассена. Голкіперу довелося добряче попрацювати у дебюті матчу. В одному з таких моментів він отримав травму. Згодом його змінять, і гру він вже додивлятиметься з лави запасних з бандажем на руці.

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До цього воротар збірної Тунісу в неймовірному стрибку врятує свою команду від пропущеного голу.

Та все ж Англія зуміла забити. Після подачі з кутового головою пробив Макгвайер, але Хассен дістав м'яч у верхньому куті воріт. Правда відбив його точно на ногу Гаррі Кейну, який в дотик пробив по воротах.

Після цього гра дещо заспокоїлася. Ініціативу на деякий час захопив Туніс. І одна з атак принесла результат. Після навісу з флангу Кайл Вокер зіграв рукою у суперника, від чого той впав на газон. Зважаючи на те, що це було у штрафному майданчику, суддя призначив пенальті. Фержані Сассі чітко реалізував удар з 11-метрової позначки. При тому Джордан Пікфорд вгадає напрямок удару, але не зуміє дотягнутися до м'яча.

До кінця першого тайму англійці матимуть ще дві нагоди відзначитися. Але в одній з атак після удару Делле Аллі м'яч не перетне лінію воріт, а добивання заблокують захисники. У ще одному м'яч після удару Джессі Лінгарда розминеться зі стійкою воріт і покине межі поля.

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У другому таймі Туніс ще глибше засів на своїй половині поля. Це дозволяло стримувати атаки англійців. Контроль над м'ячем результату "трьом левам" не приносив. Хоча вони могли претендувати на пенальті, коли у штрафному завалили Гаррі Кейна. Однак цього разу суддя промовчав.

З кожною хвилиною тиск на ворота збірної Тунісу лише зростав. Активно на правому фланзі старався Лофтус-Чік, який вийшов на заміну. Декілька незвичних моментів як для партнерів, так і собі, створив Маркус Решфорд. Та забити англійцям вдалося вже наприкінці зустрічі. І знову спрацювала зв'язка Макгвайер – Кейн і подача з кутового. Тільки цього разу захисник не пробивав по воротах, а скинув м'яч головою на дальню штангу, де і стояв ніким не прикритий капітан англійців. Форвард в дотик пробив головою. саме цей гол, у підсумку, і приніс перемогу збірній Англії.

Англійці після цього матчу разом зі збірною Бельгії очолили групу G. Попереду в англійців матч з Панамою 24 червня. За день до цього – 23 червня – Туніс протистоятиме збірній Бельгії.

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Туніс – Англія 1:2

Голи: Сассі, 35 – Кейн, 12, 90+1