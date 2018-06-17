Туніс – Англія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу
Vатч між збірними Англії та Тунісу на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року відбудеться у понеділок, 18 червня, о 21:00 годині. Букмекери визначили фаворита цієї зустрічі.
У букмекерських конторах саме англійців вважають головними пренетнеднтами на перемогу. William Hill ставки на перемогу збірної Англії приймає з коефіцієнтом 1,44, у той час як на Туніс – 9,50. Нічия – 3,90.
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На відміну від матчів Німеччина – Мексика та Бразилія – Швейцарія, великої кількості голів тут не очікується. Якщо "тотал більше 0,5" – 1,06, то "тотал більше 1,5" – вже 1,36.
Найбільш ймовірними авторами голів є Гаррі Кейн (коефіцієнт 1,75), Джеймі Варді (1,91) та Маркус Решфорд (2,10).
Щодо точних рахунків, то найменший коефіцієнт отримала перемога збірної Англії – 1:0 – 5,00. Далі слідує перемога 2:0 – 5,50 та нічия 1:1 – 8,00. Розгром у виконані англійців 3:0 має такий же коефіцієнт, як і нічия 0:0 – 8,50. Варто зазначити, що з коефіцієнтом 26,00 є перемога збірної Тунісу 2:1, нічия 2:2 і перемога Англії 4:1.
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У PariMatch Туніс отримав дещо менший коефіцієнт – 8,30, у той час як в Англії – майже незмінний – 1,45. Нічия – 4,50.
"Тотал більше 1,5" – 1,37, а "Тотал більше 2,0" – 1,62. При цьому індивідуальний "тотал більше 2,5 Англія" має 3,25, у той час як "тотал більше 2,0 Туніс" – аж 19,5.
Щодо голів по таймах, то забитий гол у першому таймі – 1,44, у другому – 1,29.
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Експерти з "Фаворит" дали схожі коефіцієнти: перемога Англії – 1,41, нічия – 4,60, перемога Тунісу – 8,75.
Щодо забитих голів, то "тотал більше 1,0" – 1,08, а "тотал більше 2,0" 1,57. При цьому ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 2,45, ні – 1,51. Перший гол у матчі у виконані англійців – 1,40, гравцями збірної Тунісу – 4,30.
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