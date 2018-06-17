17:43
17 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
26°C 18°C
  • понеділок
    28°C 19°C
  • вівторок
    28°C 17°C
  • середа
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Майстер справ кулінарних Пу. Що не дає спати Володимировичу
Вєсті Кремля
19:06, 16 червня
Вєсті.UA. Жир. Хто хоче відібрати у Ляшка звання головного короволюба. Опонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:05, 16 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Туніс – Англія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

58 Читать новость на русском
Туніс – Англія прогноз на матч Чемпіонаті світу 2018 року
Туніс – Англія прогноз на матч Чемпіонаті світу 2018 року

Vатч між збірними Англії та Тунісу на Чемпіонаті світу з футболу 2018 року відбудеться у понеділок, 18 червня, о 21:00 годині. Букмекери визначили фаворита цієї зустрічі.

У букмекерських конторах саме англійців вважають головними пренетнеднтами на перемогу. William Hill ставки на перемогу збірної Англії приймає з коефіцієнтом 1,44, у той час як на Туніс – 9,50. Нічия – 3,90.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: турнірна таблиця

На відміну від матчів Німеччина – Мексика та Бразилія – Швейцарія, великої кількості голів тут не очікується. Якщо "тотал більше 0,5" – 1,06, то "тотал більше 1,5" – вже 1,36.

Найбільш ймовірними авторами голів є Гаррі Кейн (коефіцієнт 1,75), Джеймі Варді (1,91) та Маркус Решфорд (2,10).

Щодо точних рахунків, то найменший коефіцієнт отримала перемога збірної Англії – 1:0 – 5,00. Далі слідує перемога 2:0 – 5,50 та нічия 1:1 – 8,00. Розгром у виконані англійців 3:0 має такий же коефіцієнт, як і нічия 0:0 – 8,50. Варто зазначити, що з коефіцієнтом 26,00 є перемога збірної Тунісу 2:1, нічия 2:2 і перемога Англії 4:1.

Читайте також: Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018

У PariMatch Туніс отримав дещо менший коефіцієнт – 8,30, у той час як в Англії – майже незмінний – 1,45. Нічия – 4,50.

"Тотал більше 1,5" – 1,37, а "Тотал більше 2,0" – 1,62. При цьому індивідуальний "тотал більше 2,5 Англія" має 3,25, у той час як "тотал більше 2,0 Туніс" – аж 19,5.

Щодо голів по таймах, то забитий гол у першому таймі – 1,44, у другому – 1,29.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу 2018: розклад матчів

Експерти з "Фаворит" дали схожі коефіцієнти: перемога Англії – 1,41, нічия – 4,60, перемога Тунісу – 8,75.

Щодо забитих голів, то "тотал більше 1,0" – 1,08, а "тотал більше 2,0" 1,57. При цьому ймовірність того, що обидві команди заб’ють – 2,45, ні – 1,51. Перший гол у матчі у виконані англійців – 1,40, гравцями збірної Тунісу – 4,30.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
сьогодні, 17:00 Чиї імена стоять за підписанням сфальсифікованого закону про Антикорупційний суд
Єгор Соболєв 357
Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
сьогодні, 16:05 Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше
541
Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
сьогодні, 11:57 Открытие H&M в Украине доказывает, что мы медленно вползаем в Европу
Ілля Кенігштейн 1014
В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
сьогодні, 08:35 В Луганске придумали, как "промывать" местным жителям мозги
Ольга Черненко 1654
Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
16 червня, 22:01 Володар овець: повернення Суркова як ознака знищення Донбасу
Олексій Чибісов 4873
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук