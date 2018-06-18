Туніс – Англія: відео голів та моментів матчу Чемпіонату світу

Збірна Англії забила гол у ворота збірної Тунісу вже на початку зустрічі. Хоча до першого забитого голу був момент, коли англійці могли виходити вперед.

Гол Туніс пропустив після подачі з кутового. Магвайер потужно пробив головою по воротах (ніхто із захисників не зумів завадити йому), однак воротар Хассен у стрибку дістав м'яч з верхнього кута воріт. Та першим на добиванні опинився капітан "трьох левів" Гаррі Кейн, який в дотик переправив м'яч у ворота.

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Згодом воротаря Хассена довелося замінити через травму.

Збірній Тунісу зрівняти рахунок вдалося з пенальті. Вокер рукою зупинив суперника під час навісу у штарфний майданчик, і суддя вказав на 11-метрову позначку. Фержанні Сассі чітко реалізував удар з позначки, хоч Пікфорд і вгадав, куди буде бити суперник. Йому зовсім трохи не вистачило, щоб дотягнутися до м'яча.

Та все ж у кінці матчу збірна Англії забила другий гол. І теж з кутового. І знову його автор – Гаррі Кейн. Форвард отримав скидку після подачі від кутового прапорця (при цьому він був без опіки), та головою в дотик пробив по воротах збірної Тунісу.

Відео моментів матчу Туніс – Англія