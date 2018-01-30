Турчинов показав відео з першого випробування української крилатої ракети

Перші успішні льотні випробування нової української крилатої ракети наземного базування провели у вівторок, 30 січня. Ракета "Нептун" здатна точно уражати наземні та морські цілі.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов у Facebook.

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"Перед нашими конструкторами і виробниками поставлено завдання розробити не лише наземні комплекси крилатих ракет, але і комплекси крилатих ракет, як повітряного, так і морського базування", – зазначив Турчинов.

Він зазначив, що ракету розробили в державному конструкторському бюро "Луч" спільно з іншими оборонними підприємствами України.



Турчинов також повідомив, що РНБО планує збільшувати український арсенал ракет, котрий втратили після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році.

До слова, секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу перекреслює усі потуги Кремля замаскувати війну проти України під "миротворчу операцію", оскільки визнає Росію агресором, а а території окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими.