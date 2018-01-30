21:06
30 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. MC Анохін vs Навальний. Літературний талант
Вєсті Кремля
22:58, 29 січня
Вєсті. UA. Віденський вальс Порошенка. Від Киви хочуть
Вєсті.UA
20:54, 29 січня
На що
ЦРУ
09:18, 24 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Телевізійна еволюція
Згадати все
18:22, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Турчинов показав відео з першого випробування української крилатої ракети

17:44, сьогодні 2695 Читать новость на русском
Ракета
Ракета "Нептун" / 24 Канал

Перші успішні льотні випробування нової української крилатої ракети наземного базування провели у вівторок, 30 січня. Ракета "Нептун" здатна точно уражати наземні та морські цілі.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов у Facebook.

Читайте також: Відбулося перше випробування української крилатої ракети: видовищні фото

"Перед нашими конструкторами і виробниками поставлено завдання розробити не лише наземні комплекси крилатих ракет, але і комплекси крилатих ракет, як повітряного, так і морського базування", – зазначив Турчинов.

Він зазначив, що ракету розробили в державному конструкторському бюро "Луч" спільно з іншими оборонними підприємствами України.

Турчинов також повідомив, що РНБО планує збільшувати український арсенал ракет, котрий втратили після підписання Будапештського меморандуму у 1994 році.

До слова, секретар РНБО Олександр Турчинов наголосив, що законопроект про реінтеграцію Донбасу перекреслює усі потуги Кремля замаскувати війну проти України під "миротворчу операцію", оскільки визнає Росію агресором, а а території окремих районів Донецької та Луганської областей окупованими.

Теги: Новини України РНБО Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
сьогодні, 16:42 Я виступаю за велику Росію, – український журналіст зробив скандальну заяву
7563
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
Майбутні володарі держмайна: як приватизуватимуть тисячі підприємств
 20 листопада 2017 , 20:01
У роботі "Укроборонпрому" виявили порушень на сотні мільйонів гривень
 18 серпня 2017 , 20:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
Чим може здивувати Suzuki SX4?
 27 листопада 2017 , 08:00
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук