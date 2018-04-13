Турчинов пояснив, що зміниться з початком операції Об’єднаних сил на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов пояснив, що переформатування АТО на операцію Об'єднаних сил на Донбасі не виключає проведення точкових антитерористичних операцій.

13 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що переформатування АТО відбудеться 30 квітня.

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Секретар РНБО пояснив, що з переформатуванням АТО точкові антитерористичні операції на Донбасі будуть відбуватись.

Коли почне працювати Оперативний об'єднаний штаб замість АТО, коли замість АТО буде військова операція, ми будемо говорити, що завдання АТО виконані. Хоча я не виключаю, що антитерористичні операції будуть проводитися точково – оскільки вони й повинні проводитися відповідно до законодавства та логіки,

– сказав Турчинов в інтерв'ю телеканалу "UA: Перший" у п'ятницю.

Секретар РНБО наголосив, що під час розробки та прийняття закону його метою було звільнення територій Донецької і Луганської областей від незаконних збройних формувань.

"Ми прописали механізм більш ефективної протидії військовим провокаціям, військовій агресії РФ. З іншого боку, ми не повинні забувати про наших громадян, які вимушені залишитися на окупованих територіях. Закон також визнає Росію країною-агресором, що для нас важливо в міжнародних судових процесах, ми показуємо, що Росія не третя сторона, а країна, яка веде гібридну агресію проти України", – пояснив Турчинов.

За його словами, створення Об'єднаного оперативного штабу, який бере на себе управління протидією російській агресії і звільнення окупованих територій, "сприятиме підвищенню ефективності нашої діяльності".

Війна – це справа рук військових, і ми чітко ставимо на місця всі елементи створеного з нуля сектора оборони,

– наголосив Олександр Турчинов.

Ще у лютому у Генштабі анонсували, що АТО на Донбасі добігає кінця – на зміну їй прийде операція Об'єднаних сил.