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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Турчинов прокоментував гомофобні заяви своєї дружини

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Ганна Турчинова
Ганна Турчинова / Скріншот

Секретар РНБО Олександр Турчинов прокоментував гомофобні висловлювання його дружити Ганни та заклики правозахисників звільнити її з Національного педагогічного університету імені Н. П. Драгоманова.

Про це він написав на своїй сторінці Facebook.

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Він висловив здивування, що правозахисники нібито виступають проти свободи слова та проти права на власну позицію та думку, яка відмінна від їх упереджень.

"Ставлення моєї дружини Ганни Турчинової до сімейних цінностей та захисту від моральної деформації шкільної програми – прояв її християнської, громадянської та професійної позиції. Ця позиція повністю відповідає закону Божому та Конституції України", – написав він.

В інтерв'ю "Громадському" Турчинова заявила про те, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність – хворобою, а дискримінації жінок в Україні не існує.

Після цих заяв правозахисні організації звернулися до ректора педагогічного університету імені Драгоманова в Києві з проханням звільнити деканку цього закладу та дружину секретаря Ради національної безпеки і оборони Ганну Турчинову через її заяви.

Теги: Новини України Новини політики Олександр Турчинов ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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