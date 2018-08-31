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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Турчинов прокоментував вбивство ватажка сепаратистів Захарченка

1725 Читать новость на русском
Олександр Турчинов
Олександр Турчинов / Фото з відкритих джерел

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов прокоментував вбивство ватажка донецьких сепаратистів Олександра Захарченка, підкресливши, що "у окупантів і їх маріонеток завжди один кінець".

Про це політик написав на своїй сторінці у Facebook.

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У терористів, окупантів і їх маріонеток завжди один кінець – ганебне небуття. На окупованому Донбасі сформувалась вибухова кримінальна суміш з гопників, крадіїв, гвалтівників, найманців, російських спецслужб та російських військових,
– написав Турчинов.

Він також наголосив, що "це брудне коло приречене на самознищення".

"Хто з них, кого і за що вбиває – питання риторичне. А вирок їм всім підписали в Кремлі ще у лютому 2014 році", – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, лідера сепаратистів Донеччини Олександра Захарченка вбили 31 серпня в центрі окупованого Донецька. Разом з ним поранили ще трьох сепаратистів. 24 канал зібрав всю інформацію про вбивство Захарченка, яка відома, на цей момент.

Теги: Новини України Вбивство Захарченка Новини політики Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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