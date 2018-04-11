Турчинов розповів, чому Євросоюз не "вмив руки" під час анексії Криму

Глава РНБО Олександр Турчинов висловив переконання, що під час анексії Криму в 2014 році Євросоюз не очікував на опір української армії, а в разі збройного протистояння визнав би російсько-український конфлікт обопільним.

Про це Турчинов розповів в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Я з величезним задоволенням розбив би армію Путіна під Сімферополем або Ялтою, але для цього необхідно було мати боєздатну армію. На превеликий жаль, її у нас тоді не було, а те, що кров не пролилася... Ну, багато дипломатів, в тому числі ті, які професійно займалися цими питаннями, вважають інакше", – розповів секретар РНБО.

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Турчинов також пригадав на слова екс-посла Литви Пятраса Вайтекунаса, який був відправлений від ЄС до Криму під час окупації півострова. Так, дипломат заявляв, що Крим без крові став порятунком для України, тому що президентові Росії Володимирові Путіну була потрібна зовсім інша – кривава – формула.

Путін хотів кровопролиття, загибелі цивільних і російських військових – тоді б він отримав підстави для розв'язання повномасштабної війни, а наші європейські друзі визнали б конфлікт обопільним, як у Придністров'ї, Абхазії чи в Південній Осетії,

– пояснив секретар РНБО.

При цьому Турчинов висловив упевненість, що в такому разі європейські партнери України просто б "умили руки".

"Сказали б: "Вибачте, дві сторони винні, а хто перший почав стріляти, вже незрозуміло". Це позиція європейського дипломата", – додав секретар РНБО.

Турчинов також нагадав, що в період анексії Криму на кордоні з Україною в Курській, Бєлгородській та Ростовській областях Росії були розташовані близько 200 тисяч військових РФ.

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"Ці добірні частини були повністю готові до вторгнення в континентальну Україну. Мало того, як ви пам'ятаєте, 1 березня вторгнення в Україну було політично санкціоновано. Рада Федерації РФ прийняла рішення, яким дала згоду Путіну вводити в Україну війська. Виникла загроза втрати суверенітету і незалежності так само, як це вже було 100 років тому, у 1918 році", – розповів глава РНБО.