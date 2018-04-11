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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

Турчинов розповів про негідну поведінку країн Заходу під час початку війни на Донбасі

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Олександр Турчинов
Олександр Турчинов

Коли Росія захопила Крим та розпочала війну на Донбасі, Україна не отримала від країн Заходу необхідної підтримки. Попри те, що був підписаний Будапештський меморандум, який гарантував територіальну цілісність України.

За словами Олександра Турчинова, який на той час був в. о. президента України після втечі Віктора Януковича, країни Заходу не хотіли не лише втягувати свої країни у війну з Росією, але й надавати будь-яку підтримку України. Про це він розповів в інтерв'ю "Гордону".

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"Протягом перших місяців війни, поки ми не запустили зруйнованих за Януковича оборонних підприємств, ми потребували всього, найпростішої зброї, військової техніки, засобів захисту, одягу і взуття... Я просив: "Ну хоч чимось допоможіть! Ну дайте зброю, каски, бронежилети, поки ми своє виробництво не запустимо!" – "Ні, це провокує конфлікт". Нам тоді наші шановні партнери не те що зброї чи набоїв – безплатно жодної каски, жодного бронежилета не дали", – розповів Олександр Турчинов.

За його словами, врятували у той час ситуацію волонтери, які через кордон перевозили каски, бронежилети та прилади нічного бачення.

"Я дав команду митникам відкрити кордон для бездокументального ввезення волонтерами касок, бронежилетів, приладів нічного бачення тощо і – так завозили, так одягали, так озброювали", – пригадав Турчинов.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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