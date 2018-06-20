Турчинов розповів, що зможе зупинити масштабне вторгнення Росії в Україну

Зупинити Росію від масштабного вторгнення в Україну може тільки сучасна, потужна зброя стримування. Тож Україна повинна працювати над такою зброєю, яка може ефективно вражати ворога на будь-якій відстані.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Перед нами стоїть дуже серйозне завдання: поки Україна не стала членом НАТО, а це не близька перспектива, ми змушені розраховувати виключно на самих себе. Що може зупинити агресивну ядерну країну від масштабного вторгнення? Тільки сучасна, потужна зброя стримування", – зазначив Турчинов.

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При цьому глава РНБО висловив переконання, що ніхто не має "ні морального, ні юридичного права" не дозволити Україні реалізувати таку ініціативу.

Подобається це нашим партнерам чи ні, але ми повинні працювати над такою зброєю стратегічного рівня, зброєю, яка може ефективно вражати ворога на будь-якій відстані,

– наголосив Турчинов.

При цьому він зазначив, що "Будапештський меморандум, який давав нам в обмін на ядерне роззброєння гарантії безпеки, не вартий паперу, на якій він був написаний".

До слова, у цьому ж інтерв’ю Турчинов заявив, що після будь-яких реформ Конституції України президент повинен залишатися Верховним головнокомандувачем і відповідати за зовнішню політику.