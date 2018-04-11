Турчинов розповів, як натовп мало не повісив Шуфрича на Майдані у 2014 році

Після перемоги Революції Гідності та втечі Віктора Януковича до Росії, депутатів-регіоналів та комуністів відловлювали і намагалися бити агресивно налаштовані люди. Під розправу потрапив і одіозний Нестор Шуфрич.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Турчинов, який у той час був в.о. президента України в інтерв'ю виданню "Гордон".

"Його схопили біля парламенту і потягли до Майдану з криками "повісити на сцені". Розлючений натовп, серед якого я не впізнав нікого, хто показав би себе в дні жорсткого протистояння на Майдані. А ось так поводитися було багато охочих. Окрім мене і кількох бійців Самооборони, які охороняли парламент, нікому було припинити спроби самосуду. З великими труднощами, практично з боєм вдалося вирвати його з натовпу", – розповів Олександр Турчинов.

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Він зазначив, що причиною для такого рішення було те, що у випадку такої розправи це б блокувало єдиний легітимний орган влади у країні, яким тоді була Верховна Рада.