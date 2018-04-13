Турчинов сповістив, коли РНБО продублює санкції США проти Росії

Наступного тижня під час засідання Ради нацбезпеки та оборони України має бути не лише продовжено санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, а і продубльовано обмеження, які вжили Сполучені Штати та інші європейські країни.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов під час Київського безпекового форуму.

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"Ми є вдячними за санкції, які реалізуються проти Росії, і особливо дуже важливим є останні санкції, які вжили США, які досить болісно вдарили по Російської Федерації", – зауважив голова РНБО.

За його словами, наступного тижня РНБО має намір продублювати американські санкції проти Росії.

"За дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки й оборони, де буде продовжено санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, і продубльовано санкції, які вжили Сполучені Штати та інші європейські країни", – підкреслив Турчинов.