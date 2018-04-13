Турчинов сповістив, коли РНБО продублює санкції США проти Росії
Наступного тижня під час засідання Ради нацбезпеки та оборони України має бути не лише продовжено санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, а і продубльовано обмеження, які вжили Сполучені Штати та інші європейські країни.
Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Турчинов під час Київського безпекового форуму.
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"Ми є вдячними за санкції, які реалізуються проти Росії, і особливо дуже важливим є останні санкції, які вжили США, які досить болісно вдарили по Російської Федерації", – зауважив голова РНБО.
За його словами, наступного тижня РНБО має намір продублювати американські санкції проти Росії.
"За дорученням президента наступного тижня відбудеться Рада національної безпеки й оборони, де буде продовжено санкції, які існують сьогодні проти Російської Федерації, і продубльовано санкції, які вжили Сполучені Штати та інші європейські країни", – підкреслив Турчинов.
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти низки олігархів, наближених до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку опинилось 38 російських багатіїв. Через обмеження російські олігархи лише за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів.
Раніше Петро Порошенко анонсував, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.