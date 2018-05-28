Туреччина може придбати російські винищувачі Су-35 або Су-57 замість американських F-35

У Туреччині розглядають можливість закупити винищувачі російського виробництва Су-35 або Су-57, якщо Анкарі не вдасться отримати від США винищувачів п’ятого покоління F-35.

Туреччина може прийняти таке рішення, якщо Сполучені Штати заблокують поставки F-35 через покупки країною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Про це з посиланням на джерела, близькі до влади, пише місцеве видання Yeni Safak.

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При цьому Анкара не має наміру відмовлятися від свого права на американські літаки, які вона повинна отримати в червні, йдеться в статті. Відтак можливість закупівлі російських літаків – це лише альтернатива, якщо Сенат США введе заборону на продаж Туреччині винищувачів п’ятого покоління F-35.

Нагадаємо, Туреччина офіційно домовилася із Росією про постачання системи ППО С-400 на 2,5 мільярди доларів, попри тиск країн членів НАТО. У відповідь США пригрозили Туреччині санкціями. У Анкарі теж пригрозили США санкціями, якщо постачання 100 літаків F-35 буде зірвано.