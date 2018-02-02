Туреччина назвала вибух в Анкарі терактом

У Туреччині заявили, що вибух у будівлі податкової інспекції в Анкарі стався увечері 1 лютого в результаті спрацьовування вибухового пристрою і є терактом.

Про це повідомляє Daily Sabah з посиланням на слова губернатора Анкари.

Камера відеоспостереження зняла момент, коли підозрілий чоловік увійшов до будівлі і залишив сумку біля входу. Під час поліцейської операції вісім підозрюваних у причетності до теракту були затримані в різних провінціях на півдні Туреччини.

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Головний підозрюваний, ідентифікований як 26-річний Ерсен Ертоган, був убитий. Згідно із заявою влади, він пройшов підготовку на території курдських Загонів народної самооборони в Сирії, і незаконно проник на територію Туреччини, використовуючи підроблені документи.

Повідомляється, що під час вибуху ніхто не загинув, три людини отримали легкі поранення.