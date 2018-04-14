Туреччина не готова до вступу в ЄС: ЗМІ дізнались про висновок Єврокомісії
У Європейській комісії вважають, що Туреччина поки не готова стати членом Європейського Союзу.
Про такий висновок Єврокомісії пише німецьке видання Welt.
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За даними ЗМІ, відповідний документ про незадовільний ступінь готовності Туреччини до вступу в ЄС буде опублікований у вівторок, 17 квітня.
У звіті також згадується про серйозний відступ назад Туреччини у сфері верховенства закону, свободи слова та незалежності судової системи.
Туреччина зробила великі кроки в напрямку від ЄС,
– констатують у Єврокомсії.
Для виправлення ситуації Єврокомісія закликає Туреччину найперше ліквідувати надзвичайний стан, який був введений у країні після невдалої спроби держперевороту у липні 2016-го року.
На думку Єврокомісії, Туреччині також варто "покласти край ослабленню ефективного розподілу гілок влади у політичній системі, включаючи необхідність поглибленої співпраці з Радою Європи".
У ситуації з Туреччиною у Брюсселі також констатують "серйозний рецидив у сфері правосуддя, реформі державного управління, основних прав і свободи слова" і прогнозують подальші рецидиви у багатьох інших сферах.
Водночас у Єврокомісії похвалили Туреччину не тільки за "просунуту ринкову економіку", а й "видатні зусилля" для прийому понад більш ніж 4 мільйонів біженців.
Статут країни-кандидата на членство в Євросоюз Туреччина отримала у грудні 1999 року.