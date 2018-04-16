Туреччина не відмовиться від співпраці з Росією й Іраном щодо Сирії

Анкара не планує наміру відмовлятися від співпраці з Росією й Іраном, якщо це приносить користь врегулювання у Сирії.

Про це заявив віце-прем'єр Туреччини Бекір Боздаг, пише РИА-Новости.

Читайте також: Макрон розповів, як йому вдалося переконати Трампа не виводити війська із Сирії

Напередодні французький президент Еммануель Макрон заявив, що суботні удари США, Франції і Великобританії по Сирії розділили Росію і Туреччину.

Зазначимо, Туреччина підтримала операцію у Сирії, що стала відповіддю на хіматаку 7 квітня в місті Дума. У заяві МЗС Туреччини повідомлялось, що військова операція, здійснена вранці 14 квітня, проти режиму Асада стала проявом совісті людства.

Наша політика служить правій справі. Виходячи з цього, ми обираємо країни, з якими маємо намір співпрацювати. Ми з тими, хто на стороні правди. Якщо збігає з інтересами нашої політики щодо Сирії, ми будемо діяти як з США, так і з Росією й Іраном,

– зазначив Боздаг в ефірі телеканалу NTV, коментуючи висловлювання Макрона.

Віце-прем'єр також додав, що політика Туреччини у Сирії є самостійною і відрізняється від тої, яку проводять там США, Росія й Іран.

Нагадаємо, 5 квітня три президенти – Реджеп Тайіп Ердоган з Туреччини, іранський Хасан Рухані та російський Володимир Путін – зібралися у столиці Туреччини Анкарі, де обговорили питання, щодо подальших планів стосовно Сирійської війни.

Лідери трьох країн домовились протистояти всім спробам сконструювати нову реальність у Сирії під виглядом боротьби з тероризмом, а також висловлюють рішучість у боротьбі із сепаратизмом, який послаблює суверенітет і територіальну цілісність Сирії та сусідніх країн.