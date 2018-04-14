Туреччина підтримала ракетний удар США щодо Сирії

Анкара підтримує дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада,

Про це пише агентство Anadolu із посиланням на заяву МЗС Туреччини.

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Туреччина підтримує операцію у Сирії, що стала відповіддю на хіматаку 7 квітня в місті Дума. Військова операція, здійснена вранці 14 квітня, проти режиму Асада стала проявом совісті людства,

– йдеться у документі.

У заяві також мовиться про наявність серйозних підстав підозрювати прихильників Асада в причетності до хіматаки в передмісті Дамаска.

У Туреччині наголошують, що застосування зброї масового ураження проти мирного населення - злочин проти людяності.

"Список військових злочинів і злочинів проти людяності, здійснених режимом Башара Асада в період конфлікту, який триває вже більше як сім років, загальновідомий. Міжнародна спільнота поділяє єдину позицію з цього питання.



Уся світова спільнота, особливо, країни члени Ради безпеки ООН, повинні узгодити спільні кроки у відповідь на застосування хімічної зброї. Туреччина вважає важливим, щоб подібного роду злочину не залишалися безкарними і вживалися заходи щодо притягнення до відповідальності сил, причетних до злочинів проти людяності", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї.