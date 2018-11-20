Останнім матчем для збірної України у 2018 році стане товариська гра проти збірної Туреччини. Ця гра мала відбутися в Дніпрі, але її перенесли до турецької Анталії. Все найважливіше щодо цього матчу – в анонсі 24 Каналу.

Туреччина – Україна. Головне

Дата та час: вівторок, 20 листопада, 19:30.

Стадіон: "Анталія", Анталія, Туреччина.

Арбітр: Генцен Нуза (Косово)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", сайті Oll.tv, онлайн-трансляція на сайті 24 Каналу

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Про матч

Ця гра мала відбутися у Дніпрі. Так вийшло, що у 2018 році збірна України провела лише один домашній матч за підтримки рідних трибун. Сталося це 16 жовтня у грі Ліги нації проти Чехії у Харкові. Попередній домашній матч проти Словаччини у Львові 9 вересня "синьо-жовті" проводили за порожніх трибун. Тож гра у Дніпрі, навіть товариська, давала змогу підтримати збірну України вдома. А також повернути великий футбол у Дніпро. Не склалося.

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Офіційна причина – погодні умови в Україні та проблеми з електропостачання самого стадіону. Хоча матчі Ліги чемпіонів та ліги Європи в Україні гратимуть і пізніше, і негода не може стати цьому на заваді. Та й на "Дніпро-арені" грають матчі. Так, це Перша ліга, але ж матчі відбуваються.

Історія протистоянь

Туреччина – доволі зручний суперник для збірної України в офіційних матчах, але не у товариських. Саме Туреччина була у групі з Україною у відборі на Чемпіонат світу 2006 року. Тоді українці у першому матчі розгромили турків 0:3. Цей матч відбувся 17 листопада 2004 року, а дубль оформив теперішній тренер збірної України Андрій Шевченко. Матч-відповідь у Києві "синьо-жовті" програли, але результат цього протистояння вже не мав значення для збірної України.

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Ще раз збірні України та Туреччини опинилися в одній групі у відборі на ЧС-2018. Перший матч знову відбувся у Туреччині. Ярмоленко та Кравець до середини першого тайму зробили рахунок 0:2. Та туркам вдалося у підсумку зрівняти рахунок 2:2. У Харкові 2 вересня 2017 року українці перемогли завдяки дублю Ярмоленка. Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу тоді звинуватив арбітра Фернандеса Борбалана у тому, що він судив на користь українців. Після цього матчу у збірної України залишалися шанси поборотися за вихід на Мундіаль у Росії, але згодом вони програли Хорватії, яка стала віце-чемпіоном світу.

Між цими матчами були товариські ігри, де двічі верх брали саме гравці збірної Туреччини. 0:3 в Україні 12 серпня 2009 року та 2:0 у Австрії 5 червня 2012 року. Останній – це був матч підготовки до Євро-2012

Перед грою

Обидві збірні перед цим матчем зіграли свої заключні ігри у Лізі націй. Обоє програли, але підсумковий результат в обох протилежний. Українці були розгромлені на виїзді словаками 4:1, але виграли свою групу Ліги націй. Турки ж програли вдома Швеції 0:1 та вилетіли у нижчий дивізіон Ліги націй.

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Втрати команди

Збірні України та Туреччини у цьому матчі не зможуть розраховувати одразу на декількох гравців. Серед них і є ті, хто вважаються основними у своїх командах. Так, за Україну не зіграють захисник Сергій Кривцов, півзахисник Іван Петряк. Тож замість першого у збірну терміново викликали захисника "Зорі" Олександра Сватка. Також під питанням участь Микити Бурди Романа Яремчука.

Втрати збірної Туреччини більш значні. У матчі не зіграють через травми захисники Хасан Алі Калдирим ("Фенербахче") та Сердар Азіз ("Галатасарай"), а також півзахисник "Мілана" та капітан збірної Туреччини Хакан Чалханоглу.

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Стадіон

В Анталії, де відбудеться товариська зустріч, наш суперник провів чотири поєдинки, в яких здобув три перемоги й одного разу поступився. При цьому у кожному матчі господарі поля забивали хоча б один гол.

Слово тренеру

"Нинішня збірна Туреччини – перспективна команда, яка будується. Ми також перебуваємо в процесі будівництва команди, і у матчі у нас буде можливість дати ще один шанс проявити себе тим виконавцям, які раніше мали менше ігрової практики. Чим більше ми зможемо провести замін, тим краще. Побачимо, на кого ми зможемо розраховувати наступного року", – заявив перед матчем Андрій Шевченко.

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Прогноз

Найважливіше питання перед цим матчем – чи зуміє збірна України відійти від принизливої поразки у Словаччині. Експериментувати зі складом і програвати – це одна річ, програвати, пропустивши чотири голи – психологічно значно важче. Окрім того, через травми, тренерському штабу доведеться вдаватися до ротації. Тож питання – як зможуть зігратися новачки. Проблем у Туреччини не менше, але це проблеми Туреччини.

Збірна може програти. Нічого надзвичайного у цьому не буде. Головне – побачити гру. Прогноз – 1:1.