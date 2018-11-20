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      Туреччина – Україна: де дивитися онлайн товариський матч збірних

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      Туреччина – Україна: де дивитися онлайн товариський матч збірних

      У вівторок, 20 листопада, збірна України зіграє останній матч у 2018 році. Це буде товариська гра проти збірної Туреччини. Вболівальники футболу зможуть її побачити як на екранах телевізорів, так і онлайн.

      Варто нагадати, що правами на показ матчів національної збірної України володіє "Медіа група Україна", куди входять ТРК "Україна" та телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2". Саме на останньому з них і покажуть матч у прямій трансляції. Початок показу – о 19:20, сама гра розпочнеться о 20:30.

      Читайте також: Туреччина – Україна: анонс товариського матчу

      Телеканал "Україна" також покаже цей матч. Однак там вирішили не транслювати його у прямому ефірі, а показати о 21:35 в записі, коли вже буде відомий результат матчу. У той час на каналі транслюватимуть ток-шоу.

      Дивитися онлайн матч Туреччина – Україна можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 19:30. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Читайте також: Туреччина – Україна: прогноз букмекерів на товариський матч

      Онлайн-трансляцію матчу проведе сайт 24 Каналу. Відео голів та огляд товариської гри Туреччина – Україна – на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч між збірними Туреччини та України відбудеться у вівторок, 20 листопада. Початок зустрічі о 19:30.

       

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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