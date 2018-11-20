Товариський матч між збірними Туреччини та України у Антілії був останнім для збірних у 2018 році. Жодна з них не зуміла порадувати своїх уболівальників, зігравши у нічию.

Туреччина – Україна 0:0

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У цьому матчі зі стартових хвилин вийшов дебютант Миколенко. Згодом у матчі дебютує і Швед. Загалом у запасі "синьо-жовтих" було лише вісім гравців, двоє з яких – голкіпери. У старті ж місце у воротах зайняв Лунін.

Варто зазначити, що поле стадіону "Анталія" було не надто готове до матчу – воно рясніло "залисинами", а шматки трави просто вилітали з під ніг футболістів.

Турки краще розпочали матч, і створили декілька нагод відзначитися. Особливо небезпечним був момент у Енеса Унала, який в дотик замикав простріл з флангу. Лише гра захисників збірної України не дала можливість відзначитися.

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Українці ж у першому таймі більше володіли ініціативою, частіше бували на частині поля суперника. Ударами відзначилися Коноплянка та Коваленко. Активно на фланзі діяли Миколенко та Зінченко. Та до забитих голів справа так і не дійшла.

Не побачили голів глядачі на трибунах і у другому таймі. Тільки цього разу вже господарі поля володіли ініціативою, раз за разом турбуючи Луніна. В України ж всі сподівання були на прохід флангами. Але не було того, хто б міг завдати останнього удару. Хоча непогано пробивав Маліновський зі штрафного. Заробили стандарт українці після фолу Байрама на Циганкові. Саме порушення "тягнуло" на жовту картку, яка б стала другою для гравця збірної Туреччини. Але арбітр не показав її.

Варто зазначити, що збірна Туреччини двічі забила у ворота українців. Однак у першому випадку гол не зарахували через фол на Пластуні, другий раз турки потрапили у офсайд під час подачі з кутового.

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Матч так і закінчився без забитих голів. Наступний раз збірна України зіграє вже у 2019 році.