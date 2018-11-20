Туреччина – Україна: онлайн товариського матчу
Товариський матч між збірними України та Туреччини стане останнім для "синьо-жовтих" у 2018 році. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.
Матч Туреччина – Україна розпочнеться о 19:30 в Анталії. Зважаючи на те, що гра носить товариський характер, вона не матиме жодних турнірних значень. Відтак для обох тренерів це можливість поекспериментувати зі складом. "Сприяли" цьому і травми гравців в обох збірних.
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Варто зауважити, що у цьому матчі кожен з тренерів може зробити до шести замін. Відтак можна очікувати дебют деяких футболістів у "синьо-жовтій" формі. При цьому у самому стартовому складі є дебютант – Миколенко з "Динамо" вийде на фланзі захисту.
Джерело: 24 Канал
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