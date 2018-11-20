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      Туреччина – Україна: онлайн товариського матчу

      513 Читать новость на русском
      Туреччина – Україна онлайн
      Туреччина – Україна онлайн

      Товариський матч між збірними України та Туреччини стане останнім для "синьо-жовтих" у 2018 році. Онлайн матчу – на сайті 24 Каналу.

      Матч Туреччина – Україна розпочнеться о 19:30 в Анталії. Зважаючи на те, що гра носить товариський характер, вона не матиме жодних турнірних значень. Відтак для обох тренерів це можливість поекспериментувати зі складом. "Сприяли" цьому і травми гравців в обох збірних.

      Читайте також: Туреччина – Україна: анонс товариського матчу

      Варто зауважити, що у цьому матчі кожен з тренерів може зробити до шести замін. Відтак можна очікувати дебют деяких футболістів у "синьо-жовтій" формі. При цьому у самому стартовому складі є дебютант – Миколенко з "Динамо" вийде на фланзі захисту.

       

       

      Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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