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      Туреччина – Україна: прогноз букмекерів на товариський матч

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      Туреччина – Україна прогноз букмекерів
      Туреччина – Україна прогноз букмекерів / ФФУ

      Останнім матчем у 2018 році для збірної України стане товариська гра проти Туреччини. Для обох команд це буде можливість перевірити найближчий резерв збірних, зважаючи на чималу кількість травм. Відтак слід очікувати зміни у стартових складах. Букмекери ж оцінили шанси кожної з команд на перемогу.

      Зважаючи, що матч відбувається не в Україні (проведення матчу було заплановано на "Дніпро-Арені", але незадовго до матчу місце зустрічі змінили на турецьку Анталію), саме збірна Туреччини має більше шансів на перемогу. Це при тому, що збірна України виграла свою групу у Лізі B та вийшла до елітного раунду, у той час як Туреччина зайняла останнє місце і вилетіла до Ліги C.

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      У William Hill коефіцієнт на перемогу збірної України – 3,25. На перемогу гостей – 2,30. На те, що матч закінчиться у нічию – 3,20.

      PariMatch оцінив перемогу "синьо-жовтих" у цьому матчі показником 3,30. Те, що збірна Туреччини зможе перемогти у цьому матчі – коефіцієнт 2,37. Підсумкова нічия оцінена в 3,20.

      Найбільший коефіцієнт на перемогу українців виставили у "Фаворит спорт" – 3,40. При цьому на перемогу збірної Туреччини коефіцієнт 2,30. Нічия – 3,15.

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      Marathon bet на перемогу збірної України приймає з коефіцієнтом 3,32. На їх суперників – з коефіцієнтом 2,34. На те, що команди так і не зможуть визначити сильнішого – 3,08.

      Нагадаємо, матч між збірними Туреччини та України відбудеться у вівторок, 20 листопада. Початок – о 20:30. Онлайн матчу, відео голів та огляд – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Футбол Спорт Збірна України з футболу
      Джерело: 24 Канал
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