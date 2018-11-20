Туреччина – Україна: відео моментів товариського матчу
У товариському матчі між збірними Туреччини та України глядачі так і не побачили голів у першому таймі. Хоча нагоди були.
Загалом українці краще провели перший тайм, та перші нагоди створили саме господарі поля. Вже у дебюті зустрічі небезпечно замикав простріл Енес Унал. Згодом на дальній удар наважився і його партнер по збірній. Кожен раз – поруч зі стійкою.
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В українців же небезпечно пробивали Коваленко (він у цьому матчі діяв на місці нападника) та Коноплянка. Їм активно з лівого флангу допомагав дебютант Миколенко. Але голів так і не забили.
Відео моментів першого тайму матчу Туреччина – Україна
Джерело: 24 Канал
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