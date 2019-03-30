Туреччина відкриє в Україні логістичний хаб

Таким чином Туреччина має намір сприяти значному розвитку логістичної сфери між державами. Країни працюватимуть над збільшенням флоту і нарощуванням морського сполучення в Чорному морі.

Крім того України та Туреччина працюють над створенням зони вільної торгівлі між двома країнами. Наразі триває узгодження останніх пунктів угоди.

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Посол України в Туреччині Андрій Сибіга наголосив на зацікавленості української сторони в такій співпраці. Про це повідомляє "Укрінформ".

Для нас Туреччина – це також можливість долучитися до Шовковому шляху, якщо брати до уваги транспортний вимір. Ми досягли серйозних домовленостей між нашими транспортними відомствами і в цьому напрямку ми хочемо працювати. Це і існуючі мережі: Карс – Тбілісі – Баку, для нас це цікаво,

– сказав Сибіга.

За його словами, використання спільного транзитного потенціалу держав – дуже важливий напрямок співпраці, який ще не повністю задіяно.

Представник міністерства морського транспорту і повідомлень Туреччини Кемаль Гюней наголосив, що спільними силами було розроблено логістичний проект і наразі в планах відкриття логістичного центру в Україні, а також у Грузії.