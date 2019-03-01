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      Туреччина вимагає скасування віз із Росією

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      Туреччина вимагає скасування віз із Росією
      Туреччина вимагає скасування віз із Росією / Фото з відкритих джерел

      Очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина прагне швидкого і повного скасування віз з Російською Федерацією.

      За інформацією видання Anadolu, очільник турецького МЗС сказав, що Анкара вже зробила певні кроки, аби спростити візовий режим з Росією.

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      Ми робимо все можливе в цьому напрямку і прагнемо швидкого і повного скасування віз з Росією,
      – наголосив Чавушоглу.

      За його словами, Анкара активізувала кроки з відновлення переговорів для поновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС.

      7 лютого Володимир Путін вже розширив список категорій турецьких громадян, які мають право на безвізовий в'їзд до Росії. Таке право отримали водії, які здійснюють міжнародні автоперевезення. 

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      Теги: Новини Росії Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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