Туреччина вимагає скасування віз із Росією
Очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина прагне швидкого і повного скасування віз з Російською Федерацією.
За інформацією видання Anadolu, очільник турецького МЗС сказав, що Анкара вже зробила певні кроки, аби спростити візовий режим з Росією.
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Ми робимо все можливе в цьому напрямку і прагнемо швидкого і повного скасування віз з Росією,
– наголосив Чавушоглу.
За його словами, Анкара активізувала кроки з відновлення переговорів для поновлення угоди про Митний союз між Туреччиною і ЄС.
7 лютого Володимир Путін вже розширив список категорій турецьких громадян, які мають право на безвізовий в'їзд до Росії. Таке право отримали водії, які здійснюють міжнародні автоперевезення.