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Туреччина взяла участь у акції присвяченій 85-й річниці голодомору

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У Туреччині пройшло богослужіння в пам'ять 85-ї річниці голодомору
У Туреччині пройшло богослужіння в пам'ять 85-ї річниці голодомору / memory.gov.ua

Туреччина першою з країн перейняла естафету від України та взяла участь у акції "Запали свічку пам'яті". Посольство України в Туреччині та українська громада країни долучились до Міжнародної акції.

Про це повідомили у Українському інституті національної пам’яті.

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Зазначається, що у католицькій церкві Непорочної Діви Марії в Анкарі пройшло поминальне богослужіння українською мовою, яке, з благословення Святійшого Вселенського патріарха Варфоломія І, відправив священнослужитель Вселенського патріархату архімандрит Харлампій.

Проголошуючи промову він підтримав та благословив народ України від імені Глави Материнської церкви Константинополя.

З благословення Архієпископа Константинополя – Нового Риму і Вселенського Патріарха Його Всесвятості Варфоломія материнська церква звертається до вас, щоби розділити з вами смуток, спричинений Голодомором 1932-1933 років – одним з найбільших злодіянь ХХ-го століття,
– наголосив Харлампій.

Богослужіння було проведено спільно з місцевою українською православною громадою та представниками різних народів в Анкарі. 

Участь у Міжнародній акції також взяли посли Грузії, Литви та Мальти, дипломати посольств США, Польщі та Фінляндії, представник МЗС Турецької Республіки, лідери кримськотатарської громади, а також турецькі громадяни та іноземці.

Нагадаємо, у суботу, 1 вересня, у Національному музеї Меморіал жертв Голодомору у Києві розпочалося проведення міжнародної акції до 85-ї річниці Голодомору "Запалимо свічку пам'яті" – за 85 днів до Дня пам'яті жертв Голодомору – 24 листопада 2018 року.

Теги: Новини України Новини Туреччини Голодомор
Джерело: 24 Канал
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