Кривошея вирушила до Анталії ще 1 травня. Наступного дня вона надіслала повідомлення, що вже підкорила вершину. Більше на зв'язок альпіністка не виходила. Востаннє сигнал її телефону зафіксували за 80 кілометрів від місця зникнення.

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Додому Кривошея мала повернутися ще 10 травня. Вже 12 травня її брат вилетів до Туреччини на пошуки зниклої. Окрім того, в Анталію прибула група альпіністів з Одеси.

В'ячеслав – брат альпіністки – розповів, що до пошуків Кривошеї активно залучили місцеві служби. Вони обстежують усі ділянки гори.

Окрім того, інформацію про зниклу жінку вже надіслали у всі бази дані поліції. Місцевих жителів також проінформували про пошуки Кривошеї.

Якщо пошукова операція на горі буде нерезультативною, правоохоронці працюватимуть над версією викрадення.

Поліція розглядає 3 головні версії зникнення Кривошеї: