У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

29 травня 2021 , 05:26
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Джерело:

фейсбук Українського порталу Туреччини

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі. У горах Анталії жінку шукали від початку травня.

Рятувальники припускають, що українська альпіністка загинула, впавши з прямовисних скель.

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У Туреччині знайшли тіло альпіністки з Одеси

Протягом кількох тижнів українку Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників – як турецьких, так і українських. Але тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.

Зі скель біля гори Геїксіврісі його зняла команда пошуково-рятувальних служб жандармерії. Після цього тіло доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.

Зникнення Яни Кривошеї: що відомо

  • Кривошея вирушила до Анталії ще 1 травня. Наступного дня вона надіслала повідомлення, що вже підкорила вершину.
  • Після цього на зв'язок альпіністка не виходила. Востаннє сигнал її телефону зафіксували за 80 кілометрів від місця зникнення.
  • Згодом на пошуки жінки у Туреччину прилетів її брат. Туди прибула і група альпіністів з Одеси.
Автор: Наталія Пристанська