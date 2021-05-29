У Туреччині знайшли тіло зниклої альпіністки з Одеси

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі. У горах Анталії жінку шукали від початку травня.
Рятувальники припускають, що українська альпіністка загинула, впавши з прямовисних скель.
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У Туреччині знайшли тіло альпіністки з Одеси
Протягом кількох тижнів українку Яну Кривошею шукали різні команди рятувальників – як турецьких, так і українських. Але тіло вдалося знайти лише 28 травня під час аерофотозйомки розвідувальним літаком жандармерії.
Зі скель біля гори Геїксіврісі його зняла команда пошуково-рятувальних служб жандармерії. Після цього тіло доставили в інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.
Зникнення Яни Кривошеї: що відомо
- Кривошея вирушила до Анталії ще 1 травня. Наступного дня вона надіслала повідомлення, що вже підкорила вершину.
- Після цього на зв'язок альпіністка не виходила. Востаннє сигнал її телефону зафіксували за 80 кілометрів від місця зникнення.
- Згодом на пошуки жінки у Туреччину прилетів її брат. Туди прибула і група альпіністів з Одеси.