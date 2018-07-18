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Турецька розвідка викрала з України двох опозиціонерів

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Викрадені з України
Викрадені з України / Фото з соцмереж

12 та 13 липня турецька розвідка MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) викрала з України двох громадян Туреччини

Про це повідомляє видання Думская.

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Обидва переховувались в Україні від політичних репресій. 

Зазаначається, що одного зувуть Саліх Зегі Ігіт (бізнесмен). До нього підійшли двоє незнайомців і заговорили з ним турецькою мовою. Після того як Саліх Зегі сів у машину, його скрутили і вивезли на територію турецького консульства. Потім його силою таємно перевезли до Туреччини. Зараз Саліх Зегі Ігіт знаходиться в слідчому ізоляторі в місті Мерсін в Туреччині. Його викрали з Одеси.

Інший чоловік – Юсуф Інан (журналіст). Його звинувачують у членстві в організації Фетхуллаха Ґюлена. Інан після спроби військового перевороту 2016 року виїхав з Туреччини. Журналіст віддалено із України керував інтернет-виданням, яке працювало з ізмирськими темами. Видання критикувало владу партії Справедливості і Розвитку. Його викрали з Миколаєва.

Видання "Страна" зазначає, що Операцію із затримання своїх громадян в Україні турецькі спецслужби здійснили без офіційного погодження з українською владою. Друзі викрадених розповіли, що судових рішень про їх екстрадицію до Туреччини не було.

Турецький журналіст і політемігрант Юнус Ердоглу, який проживає в Києві, повідомив, що турецька влада склала перелік людей, які знаходяться в Україні і яких необхідно викрасти.

Нагадаємо, 15 липня 2016 року влада Туреччини заявила про спробу державного перевороту. Тієї ночі в сутичках загинуло близько 250 людей.

Теги: Новини України Новини політики Новини Туреччини Переворот у Туреччині Новини Одеси Новини Миколаєва
Джерело: 24 Канал
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