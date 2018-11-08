Турецький "Галатасарай" хоче підписати Євгена Коноплянку

Головний тренер турецького "Галатасарая" Фатіх Терім хоче бачити у своїй команді півзахисника збірної України та німецького "Шальке" Євгена Коноплянку.

Про свою зацікавленість українським півзахисником Терім заявив тренеру "Шальке" Доменіко Тадеско під час матчу команд у Лізі чемпіонів у вівторок, 6 листопада. Тоді "Шальке" переміг 2:0, а Коноплянка провів весь матч у запасі. Про це повідомляє турецьке видання Fotomac.

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Також повідомляється, що Тадеско був зненацька захоплений таким проханням та пообіцяв подумати над тим, щоб відпустити Коноплянку в "Галатасарай".

Варто відзначити, що у цьому сезоні українець не є гравцем основи німецького клубу. Він зіграв лише чотири матчі у чемпіонаті, в одному з яких був вилучений з поля, та ще тричі – у Лізі чемпіонів. За ці ігри він не забив жодного голу. Але саме його навіс з кутового наприкінці матчу дозволив відзначитися МакКенні у Москві у матчі проти "Локомотива". Цей єдиний гол приніс тоді перемогу "Шальке". Ще один результативний пас Коноплянка віддав у чемпіонаті Німеччини.