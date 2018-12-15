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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Турецький гранд хоче придбати контракт Ярослава Ракицького

      57 Читать новость на русском
      Ярослав Ракицький може перейти в "Бешикташ"
      Ярослав Ракицький може перейти в "Бешикташ"

      Керівництво "Бешикташа" має намір в зимове трансферне вікно зміцнити оборону команди. Стамбульців цікавить кандидатура центрбека "Шахтаря" і збірної України Ярослава Ракицького.

      Як повідомляє Goal, "чорні орли" найближчим часом проведуть переговори з "гірниками" щодо оренди футболіста в січні з опцією викупу наступного літа.

      Читайте також: Лідер збірної України розпочав переговори з "Міланом"

      У стамбульському клубі знають, що "Шахтар" запросить велику суму за гравця, тому не розглядають варіант повноцінного трансферу.

      Зазначається, що після закінчення сезону "Бешикташ" залишить лідер оборонної лінії Пепе, а в Ракицькому турецький клуб бачить заміну досвідченому португальцю.

      У нинішньому сезоні Ярослав провів 11 матчів в УПЛ, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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