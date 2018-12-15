Турецький гранд хоче придбати контракт Ярослава Ракицького

Керівництво "Бешикташа" має намір в зимове трансферне вікно зміцнити оборону команди. Стамбульців цікавить кандидатура центрбека "Шахтаря" і збірної України Ярослава Ракицького.

Як повідомляє Goal, "чорні орли" найближчим часом проведуть переговори з "гірниками" щодо оренди футболіста в січні з опцією викупу наступного літа.

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У стамбульському клубі знають, що "Шахтар" запросить велику суму за гравця, тому не розглядають варіант повноцінного трансферу.

Зазначається, що після закінчення сезону "Бешикташ" залишить лідер оборонної лінії Пепе, а в Ракицькому турецький клуб бачить заміну досвідченому португальцю.

У нинішньому сезоні Ярослав провів 11 матчів в УПЛ, забивши один гол і віддавши одну результативну передачу.

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