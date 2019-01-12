Турецький гранд розпочав переговори по трансферу Коноплянки, – ЗМІ

Півзахисник "Шальке" Євген Коноплянка може перейти в турецький "Фенербахче".

"Фенербахче" готується організувати найгучніший трансфер турецького зимового вікна, підписавши Євгена Коноплянку. Українець потрапив у список кандидатів на підсилення лівого флангу атаки "канарок", повідомляє Fotomac.

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За інформацією видання, "Фенербахче" вже розпочав переговори щодо переходу Коноплянки.

У поточному сезоні 29-річний хавбек провів 14 матчів з двома ассистами в своєму активі. Раніше повідомлялося, що "Шальке" виставив Коноплянку на трансфер.

Також зазначимо, що можливою причиною розставання "Шальке" з українцем є скандал, пов'язаний з походом до нічного клубу після поразки команди в 5 турі Ліги чемпіонів від "Порту" (1:3).

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