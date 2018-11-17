Турецький гранд всерйоз зацікавлений у придбанні українця Зінченка
Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко всерйоз зацікавив турецький "Фенербахче".
"Канарки" вже готують пропозицію та сам трансфер, який має відбутися взимку 2019 року, повідомляє Fanatik.
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У цьому сезоні Зінченко провів лише 4 матчі за "Манчестер Сіті". Контракт гравця закінчується влітку 2020 року.
Також зазначимо, після 12 турів в активі "Фенербахче" 13 балів та лише 13 позиція в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Нагадаємо, що Олександр Зінченко також може перейти в "Бетіс". Керівництво іспанського клубу привертає універсалізм Зінченка, який може зіграти як в центрі поля, так і на позиції лівого захисника, яка зараз недостатньо укріплена в "Бетісі".
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