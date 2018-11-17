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      Турецький гранд всерйоз зацікавлений у придбанні українця Зінченка

      75 Читать новость на русском
      Олександр Зінченко зацікавив Фенербахче
      Олександр Зінченко зацікавив Фенербахче

      Півзахисник збірної України та "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко всерйоз зацікавив турецький "Фенербахче".

      "Канарки" вже готують пропозицію та сам трансфер, який має відбутися взимку 2019 року, повідомляє Fanatik.

      Читайте також: Інший клуб пропонував шалені гроші за Зінченка, але він хотів до Гвардіоли, – гендиректор "Уфи"

      У цьому сезоні Зінченко провів лише 4 матчі за "Манчестер Сіті". Контракт гравця закінчується влітку 2020 року.

      Також зазначимо, після 12 турів в активі "Фенербахче" 13 балів та лише 13 позиція в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

      Нагадаємо, що Олександр Зінченко також може перейти в "Бетіс". Керівництво іспанського клубу привертає універсалізм Зінченка, який може зіграти як в центрі поля, так і на позиції лівого захисника, яка зараз недостатньо укріплена в "Бетісі".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт Футбол Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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