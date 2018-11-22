Турецький гранд зацікавився Шапаренком, влітку гравець міг перейти у "Црвену Звезду"

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко зацікавив турецький "Фенербахче". Сам гравець ще влітку міг перейти у сербський чемпіонат – у "Црвену Звезду".

За даними джерел турецького видання Fotomac, скаути "Фенербахче" вже прилітали до України, щоб стежити за гравцем. Але офіційного запиту щодо трансферу гравця вони поки не робили.

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Окрім того, журналіст Кирило Крижановський сповістив, що влітку Шапаренком цікавили у "Црвені Звезді". Представники сербського клубу навіть зробили пропозицію "Динамо" щодо трансферу, запропонувавши 800 тисяч євро та 20% від суми наступного трансферу. Але кияни відповіли, що не мають наміру продавати гравця у клуб, який слабший "Динамо". Натомість запропонували річну оренду футболіста. Цього разу відмовила вже "Црвена Звезда".

Варто нагадати, що сербський клуб зумів пробити в груповий етап Ліги чемпіонів (на відміну від "Динамо"), де сенсаційно обіграв англійський "Ліверпуль".