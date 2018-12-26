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      Турецький клуб можуть покарати за борги перед українським форвардом

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      Владислав Кулач лише шість місяців виступав за "Ескішехірспор"
      Владислав Кулач лише шість місяців виступав за "Ескішехірспор"

      Турецький клуб "Ескішехірспор" можуть оштрафувати через заборгованість перед українським нападником Владиславом Кулачем.

      Футболіст виступав за клуб у сезоні 2015-2016 років. Однак з шести місяців, що він провів у команді, чотири місяці він не отримував зарплату. Виплатити заборгованість "Ескішехірспор" повинен до 3 січня 2019 року. Загалом мова йде про суму у 150 тисяч євро.

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      Як повідомляє anadolugazetesi.com, у випадку, якщо "Ескішехірспор" не виплатить заборгованість, з клубу можуть зняти шість очок. При цьому що у цьому сезоні команда набрала лише 16 балів у Першій лізі Туреччини та йде у зоні вильоту.

      Варто зауважити, що Кулач не єдиний гравець, перед ким у "Ескішехірспор" заборгованість. Серед них і колишній півзахисник донецького "Шахтаря" (який виступав у "Маріуполі" та "Чорноморці" на правах оренди) грузин Торніке Окріашвілі.

      Теги: Футбол Новини Туреччини Спорт
      Джерело: 24 Канал
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