Турецький клуб можуть покарати за борги перед українським форвардом

Турецький клуб "Ескішехірспор" можуть оштрафувати через заборгованість перед українським нападником Владиславом Кулачем.

Футболіст виступав за клуб у сезоні 2015-2016 років. Однак з шести місяців, що він провів у команді, чотири місяці він не отримував зарплату. Виплатити заборгованість "Ескішехірспор" повинен до 3 січня 2019 року. Загалом мова йде про суму у 150 тисяч євро.

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Як повідомляє anadolugazetesi.com, у випадку, якщо "Ескішехірспор" не виплатить заборгованість, з клубу можуть зняти шість очок. При цьому що у цьому сезоні команда набрала лише 16 балів у Першій лізі Туреччини та йде у зоні вильоту.

Варто зауважити, що Кулач не єдиний гравець, перед ким у "Ескішехірспор" заборгованість. Серед них і колишній півзахисник донецького "Шахтаря" (який виступав у "Маріуполі" та "Чорноморці" на правах оренди) грузин Торніке Окріашвілі.