"Турецький потік" введуть в експлуатацію до кінця року

Газопровід "Турецький потік" буде введено в експлуатацію до кінця 2019 року, як і було заплановано. Вже завершено будівництво морської ділянки газопроводу і почалися випробування.

Представник консорціуму "Турецький потік" Асли Есен нагадала агенції "Анадолу", що проект передбачає будівництво двох гілок сумарною потужністю прокачування 31,5 мільярда кубометрів газу в рік.

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Наразі завершено понад 70 відсотків робіт в рамках будівництва приймального терміналу в селищі Кийикей, яке вважається останнім етапом реалізації проекту. Тому, без сумніву, трубопровід буде зданий в експлуатацію в строк,

– заявила Есен.

Вона також додала, що вже завершено будівництво сухопутної ділянки газопроводу на території Росії. Також завершено будівництво морської ділянки газопроводу, і вже почалися випробування зі стійкості та безпеки.

Що таке "Турецький потік"?Газопровід замінив інший проект – "Південний потік", потужністю 63 мільярда кубометрів газу на рік. Росія відмовилась від останнього у 2014 році, бо з проекту вийшла Болгарія. Збитки "Газпрому" тоді склали кілька сотень мільйонів євро.



Через першу нитку "Турецького потоку" постачатимуть газ до Туреччини, через другу – до країн Південної та Південно-Східної Європи. З маршрутом ще не визначились, але наразі розглядають два варіанти: або через Болгарію до Сербії та Угорщини, або через Грецію до Південної Італії.



Зараз газ до Туреччини Росія частково постачає через "Блакитний потік" (16 мільярдів кубометрів газу на рік). Решта йде по Трансбалканського газопроводу через Україну, Румунію і Болгарію.



Раніше, від проекту "Турецький потік" відмовився Євросоюз.