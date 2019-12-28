13:59
28 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Секрет успіху Роскосмоса. Тепле місце для принцеси-дочки Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, 27 грудня
      Вєсті.UA: Нова "труба" України. Мер Херсона показав, як відповідати на маразм дєда Пині
      Вєсті.UA
      20:14, 27 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА В АЛМАТИ РОМАН ТРУБА ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      В обхід України: газопровід "Турецький потік" запустять 8 січня

      122 Читать новость на русском
      Газопровід "Турецький потік" запустять 8 січня / gazprom.ru

      Туреччина запустить газопровід в обхід України "Турецький потік" вже наступного місяця – 8 січня 2020 року.

      Турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез заявив, що "Турецький потік" має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, пише Hurriyet Daily News.

      Раніше: Компанія, що будує "Турецький потік", відреагувала на арешт своїх акцій

      "Ми будемо незамінними на міжнародних ринках природного газу з газопроводами, що йдуть як зі сходу, так і з півночі", – наголосив політик.

      Що треба знати про "Турецький потік"?

      Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

      • Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
      • Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

      Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

      Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

      Останні новини про будівництво "Північного потоку-2" – читайте тут.

      Салати на Новий рік 2020: рецепти від шеф-кухаря, які можна повторити вдома
      сьогодні
      17498
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Турецький потік Новини Туреччини Газ Газпром Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:00 "Північний потік-2" – проєкт, який погано пахне, – DN
      Світові Медіа 397
      сьогодні , 08:40 Население России сократится, или Еще одна причина менять власть
      Ель Мюрид 520
      26 грудня , 20:23 Як зробити відпочинок у басейні комфортним – основні правила вибору осушувачів
      286
      сьогодні , 08:10 Скільки коштуватиме новорічний стіл 2020
      Ярослав Голобородько 1204
      сьогодні , 07:25 Що відомо про Ірину Венедіктову, яка очолила ДБР
      Анастасія Кримова 4395
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук