В обхід України: газопровід "Турецький потік" запустять 8 січня
Туреччина запустить газопровід в обхід України "Турецький потік" вже наступного місяця – 8 січня 2020 року.
Турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез заявив, що "Турецький потік" має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, пише Hurriyet Daily News.
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"Ми будемо незамінними на міжнародних ринках природного газу з газопроводами, що йдуть як зі сходу, так і з півночі", – наголосив політик.
Що треба знати про "Турецький потік"?
Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.
- Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".
- Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.
Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.
Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.
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