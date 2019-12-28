В обхід України: газопровід "Турецький потік" запустять 8 січня

Туреччина запустить газопровід в обхід України "Турецький потік" вже наступного місяця – 8 січня 2020 року.

Турецький міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез заявив, що "Турецький потік" має загальну потужність 31,5 мільярда кубічних метрів, пише Hurriyet Daily News.

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"Ми будемо незамінними на міжнародних ринках природного газу з газопроводами, що йдуть як зі сходу, так і з півночі", – наголосив політик.

Що треба знати про "Турецький потік"?

Це міжнародний проєкт газопроводу, перша гілка якого має поставляти газ до Туреччини, а друга – до Південної Європи. "Турецький потік" має діяти в обхід України. За планом, новий газопровід має обслуговувати російських клієнтів з Туреччини, Болгарії, Угорщини, Сербії, Греції та Італії.

Нещодавно у Росії заявили, що почали заповнювати газом першу гілку "Турецького потоку".

Болгарія вже почала будівництво другої гілки цього газопроводу на своїй території.

Газопровід прокладено по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.

Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.

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