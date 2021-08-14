Хоча для цього й знадобилося пробиратися крізь густі зарості. Далі з численними травмами постраждалого доправили до лікарні.

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Чоловік впав в урвище біля Акерманської фортеці

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області отримали повідомлення про інцидент біля Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці 13 серпня приблизно о 19.20.

Якимсь чином чоловік впав із зовнішньої стіни фортеці у рів.

Рятувальники негайно виїхали на місце. Там вони знайшли чоловіка – на щастя, живого, але травмованого.

Він потребував допомоги, тож надзвичайники на спецтранспорті спустилися до лиману, продерлися крізь зарості і так дісталися до потерпілого.

Далі чоловіка поклали на ноші, зафіксували, надали необхідну домедичну допомогу і доправили до лікарні.



Чоловік упав у рів біля Акерманської фортеці / Фото ДСНС



Рятувальникам добиратися до чоловіка довелося крізь зарості / Фото ДСНС



На щастя, чоловік вижив, але зазнав травм / Фото ДСНС



Постраждалого спецтехнікою доправили до лікарні / Фото ДСНС

Довідка: Аккерманська або Білгород-Дністровська фортеця – історико-архітектурна пам'ятка та популярний туристичний об'єкт в Одеській області. Збудували її приблизно о ХІІІ – ХV століттях на площі у понад 9 гектарів на високому скелястому березі Дністровського лиману.

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