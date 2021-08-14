Турист упав у прірву біля Аккерманської фортеці – і вижив: фото й відео
Джерело:ДСНС в Одеській області
В Одеській області 13 серпня сталася надзвичайна подія – чоловік впав у рів зі стіни Аккерманської фортеці. На щастя, рятувальники змогли дістатися до нього.
Хоча для цього й знадобилося пробиратися крізь густі зарості. Далі з численними травмами постраждалого доправили до лікарні.
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Чоловік впав в урвище біля Акерманської фортеці
Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області отримали повідомлення про інцидент біля Аккерманської (Білгород-Дністровської) фортеці 13 серпня приблизно о 19.20.
- Якимсь чином чоловік впав із зовнішньої стіни фортеці у рів.
Рятувальники негайно виїхали на місце. Там вони знайшли чоловіка – на щастя, живого, але травмованого.
- Він потребував допомоги, тож надзвичайники на спецтранспорті спустилися до лиману, продерлися крізь зарості і так дісталися до потерпілого.
Далі чоловіка поклали на ноші, зафіксували, надали необхідну домедичну допомогу і доправили до лікарні.
Чоловік упав у рів біля Акерманської фортеці / Фото ДСНС
Рятувальникам добиратися до чоловіка довелося крізь зарості / Фото ДСНС
На щастя, чоловік вижив, але зазнав травм / Фото ДСНС
Постраждалого спецтехнікою доправили до лікарні / Фото ДСНС
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