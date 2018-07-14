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Турист показав яскраві кадри з Італії, зняті на смартфон

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Венеція очима туриста
Венеція очима туриста / Фото із соцмереж

Польський турист Александр Майданскі побував у мальовничій Італії, яка зачарувала його красою вулиць та природи. Чоловік вирішив зробити серію фото на смартфон, які не гірші за професійні знімки.

Яскрава Тоскана, чарівна Флоренція, атмосферний Рим та романтична Венеція – ці міста приваблюють тисячі туристів з усього світу. Італія постає перед мандрівниками не тільки затишною, але й величною та витонченою. Вузькі вулички, яскраві барви природи та дивовижна архітектура – саме такою її побачив польський турист Александр Майданскі.

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Озброївшись смартфоном, чоловік зробив серію фото, на яких показав красу Італії. Таким чином турист з Польщі довів, що знімки з телефона можуть бути якісними та привабливими.


Рим, Італія


Тоскана


Поля сонячної Тоскани


Колоритна Тоскана


Аристократична Флоренція


Яскрава природа Тоскани


Сан-Філліпо


Мальовнича Італія


Фотопідбірка польського туриста
 

Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
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