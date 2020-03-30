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      Туристи з Балі скаржаться на умови обсервації: всі подробиці

      - Читать новость на русском
      Туристів на 2 тижні закрили на обсервацію / телеграм-канал balitoukraine

      Туристи з Балі, яких до 12 квітня помістили на безкоштовну обсервацію у столичний готель, скаржаться на умови. У самому "Козацькому" інформацію про проблеми з харчуванням спростовують.

      Туристи з Балі, які прилетіли до України вночі та вранці 29 березня (рейс Доха (Катар)-Київ) та погодились на двотижневу обсервацію у готелі "Козацький", не задоволені умовами харчування.

      До теми Рейс із В'єтнаму: на самоізоляцію пішли всі, у декого здали нерви через чутки про обсервацію

      Жаліються на умови

      Люди скаржаться на погану воду, холод та проблеми з харчуванням. У соцмережах деякі з прибулих заявляють, що доставка їжі – заборонена, а ціни в готелі на страви – високі. Іншим продукти харчування все ж доставляють. У самому готелі будь-які проблеми з харчуванням заперечують (проскрольте нижче, щоб подивитися фото).

      Ніхто не заперечує проти власної їжі. Харчі можна передавати, але в готелі працює доставка. Тобто, продукти харчування передають через наших працівників, і ми ставимо людям під двері номера. Ми пояснюємо це, але люди – в паніці, люди втомлені з дороги,
      – повідомили у готелі 24 каналу.

      Зазначимо, що вранці деякі з людей в "Козацькому" почали писати заяви з вимогою замінити обсервацію на самоізоляцію.  Як вони самі повідомляють у телеграм-каналі, до них прибув міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      Скандал на борту та можливі втікачі

      Частина пасажирів літака, що прибув з Балі, взагалі відмовилась підписувати документи про обсервацію. Люди більше 8 годин – на повітряному судні в аеропорті.

      Фото Українців, що прилетіли з Балі, не випускали з літака 8 годин

      На Telegram-каналі PavlovskyNEWS повідомляли, що частина пасажирів по дорозі втекла. За словами одного з туристів, їх привезли до готелю "Козацький" на Майдан і сказали "робіть, що хочете". Деякі просто роз'їхалися, обіцяючи дотримуватися самоізоляції. Друга частина людей поїхала в готель під Києвом на платну обсервацію. Більшість написали відмову від обсервації і угоду на добровільну самоізоляцію, затверджується на каналі.

      Як альтернативу туристам запропонували платне перебування у готелі "Пуща Конгрес". За двомісний номер за 2 тижні слід заплатити 338 євро, за місце в двомісному – 169 євро.






      Опис умов обсервації / Telegram-канал "Обсервація в "Козацькому "


      Цей документ просять підписати пасажирів літака / Фото з фейсбук-сторінки Тараса Гончаренка

      Важливо! Кабінет Міністрів посилив карантинні заходи 29 березня:
      – Люди, які мали контакт з хворим на коронавірусну хворобу або хворіють на коронавірус та не потребують госпіталізації, зобов'язані дотримуватись режиму самоізоляції.
      – Люди, які відвідували країни/регіони з місцевою передачею вірусу в громаді повинні перебувати на обсервації впродовж 14 днів з метою недопущення занесення нових випадків хвороби на територію України.
      – Обласні та Київська міська державні адміністрації повинні забезпечити облаштування спеціальних закладів для організації обсервації, транспортування до них осіб, що їй підлягають, а також медичне спостереження за ними.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Новини Києва Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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