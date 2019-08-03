Туристи застрягли в аеропорту Львова: чому авіакомпанія Ernest скасувала рейс

Понад сотні людей не дочекались свого рейсу до італійського Бергамо авіакомпанії Ernest, що мав вилетіти 2 серпня о 21:50 з аеропорту Львова. Пасажири пройшли реєстрацію та паспортний контроль, але раптом їм повідомили, що виліт відкладається на 2 години. А за деякий час рейс узагалі зник з табла відльотів.

За словами пасажирів, жодних пояснень чи вибачень їм не надали, лише повідомили, що літак не вилетів з Італії через погодні умови. Відтак, добиратись до Мілану люди вимушені своїми силами.

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За словами Сергія Сінкевича, застряглим пасажирам ніхто не пропонує поїсти, люди сплять на лавках і підлогах. "Щойно старшу жінку забрали на каталці. Не виключено, що інсульт від такого знущання", – написав він.

Також сотні українців не можуть вилетіти з Венеції (цей же ж рейс).

Пасажири повідомляють у соцмережах, що вимагатимуть компенсації від авіакомпанії, бо вона вже не вперше стає учасником скандальних історій.

"Наша ситуація закінчилась тим, що ми їдемо за власні кошти в Варшаву, звідти замовили квиток на Milano Bergamo. Скаргу подали на авіакомпанію, і на повернення коштів... Чи повернуть їх – не відомо, бо знову ж таки ніхто гарантій не дає, – зазначила Крістіна Драгомір.

Аеропорт "Львів" повідомив причину скасування рейсу

На фейсбук-сторінці львівського аеропорту з'явилось роз'яснення скандальної ситуації.

"Рейси авіакомпанії Ernest скасовано по технічній причині – зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції. Пасажирам було запропоновано розселення у готель. Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії", – написано в пості аеропорту.