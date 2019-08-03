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      Туристи застрягли в аеропорту Львова: чому авіакомпанія Ernest скасувала рейс

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      Авіакомпанія Ernest без попередження скасувала рейс зі Львова до Мілану
      Авіакомпанія Ernest без попередження скасувала рейс зі Львова до Мілану / vgolos.com.ua

      Понад сотні людей не дочекались свого рейсу до італійського Бергамо авіакомпанії Ernest, що мав вилетіти 2 серпня о 21:50 з аеропорту Львова. Пасажири пройшли реєстрацію та паспортний контроль, але раптом їм повідомили, що виліт відкладається на 2 години. А за деякий час рейс узагалі зник з табла відльотів.

      За словами пасажирів, жодних пояснень чи вибачень їм не надали, лише повідомили, що літак не вилетів з Італії через погодні умови. Відтак, добиратись до Мілану люди вимушені своїми силами.

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      За словами Сергія Сінкевича, застряглим пасажирам ніхто не пропонує поїсти, люди сплять на лавках і підлогах. "Щойно старшу жінку забрали на каталці. Не виключено, що інсульт від такого знущання", – написав він. 

      Також сотні українців не можуть вилетіти з Венеції (цей же ж рейс).

      Пасажири повідомляють у соцмережах, що вимагатимуть компенсації від авіакомпанії, бо вона вже не вперше стає учасником скандальних історій.

      "Наша ситуація закінчилась тим, що ми їдемо за власні кошти в Варшаву, звідти замовили квиток на Milano Bergamo. Скаргу подали на авіакомпанію, і на повернення коштів... Чи повернуть їх – не відомо, бо знову ж таки ніхто гарантій не дає, – зазначила Крістіна Драгомір.

      Аеропорт "Львів" повідомив причину скасування рейсу

      На фейсбук-сторінці львівського аеропорту з'явилось роз'яснення скандальної ситуації.

      "Рейси авіакомпанії Ernest скасовано по технічній причині – зіткнення повітряного судна з птахом у аеропорту Венеції. Пасажирам було запропоновано розселення у готель. Інформуванням пасажирів про час та обставини відльоту займаються колл-центр та представники авіакомпанії", – написано в пості аеропорту.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація Новини Львова Українські туристи застрягли за кордоном
      Джерело: 24 канал
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